Da Garante sanzione 40mila euro a sindacati trasporti Napoli

Per "sciopero occulto" del 28-29 marzo 2025

ROMA, 08 AGO – La Commissione di garanzia sugli scioperi ha chiuso la vicenda dei pesanti disservizi registrati all’Azienda napoletana mobilità, per le massicce assenze per malattia nei giorni 28 e 29 marzo 2025, con una sanzione di 40.000 euro complessivi nei confronti di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fna, Faisa Cisall, Faisa Confail , Orsa, Trasporti Usb. Lo comunica la Commissione sottolineando che si è trattato nella sostanza di una forma di “sciopero occulto”.

