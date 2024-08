Da Trenord corse straordinarie per il Gran Premio di Monza

agenzia

Biglietti speciali da Milano e dalla Lombardia per l'Autodromo

MILANO, 26 AGO – Trenord annuncia corse straordinarie e biglietti speciali da Milano e dalla Lombardia per raggiungere l’Autodromo di Monza sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. In particolare sono previste 21 corse straordinarie domenica 1 settembre fra Milano Porta Garibaldi e la stazione di Biassono-Lesmo Parco senza fermate intermedie. Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre saranno invece effettuate 8 corse straordinarie fra Milano Centrale e Monza, dove è previsto un bus navetta fino all’autodromo. In occasione dell’evento sono previsti biglietti speciali da Milano e da tutta la Lombardia per raggiungere il Gran Premio fra venerdì 30 agosto e domenica 1 settembre per assistere alle prove e alla gara. Per chi parte da Milano è previsto lo speciale ‘Monza Autodromo treno+bus’, che comprende al costo di 10 euro il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione di Milano a Monza e, da lì, il percorso sul bus navetta della Linea Nera fino al Gate G dell’autodromo. Per chi parte dal resto della Lombardia è disponibile il ‘Trenord Day Pass GP Monza 2024’, che a 13 euro comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione a Monza o Biassono-Lesmo. Quest’ultima soluzione prevede la gratuità per i ragazzi sotto ai 14 anni che viaggiano con il titolare del biglietto.

