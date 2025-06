Da Vietjet maxi-commessa ad Airbus per 100 aerei

agenzia

Per un valore stimato di quasi 13 miliardi di dollari

PARIGI, 17 GIU – Airbus annuncia una maxi-commessa di cento A321neo, per un valore stimato di quasi 13 miliardi di dollari, da parte della compagnia aerea vietnamita Vietjet. Il protocollo d’intesa, che prevede un potenziale ordine aggiuntivo di altri 50 aeroplani, è stato firmato oggi, in occasione del Salone dell’Aeronautica e dello Spazio attualmente in corso a Le Bourget, alle porte di Parigi.

