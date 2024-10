Dal 15 al 18 ottobre il ComoLake 2024,confronto sul digitale

agenzia

Oltre 80 partner e 160 relatori per 'The Great Challenge'

ROMA, 08 OTT – Quattro giorni di confronto sulle politiche digitali di oggi e di domani, per fare da ponte tra istituzioni, imprese e università interessate ai nuovi paradigmi della crescita economica dell’Italia e dell’area euro-mediterranea nel complesso: torna dal 15 al 18 ottobre al Centro internazionale esposizione e congressi di Villa Erba Cernobbio (Como) l’Expo-Congress ComoLake2024, quest’anno alla sua seconda edizione. L’evento internazionale su innovazione e digitale, dal titolo “The Great Challenge” e organizzato da Micromegas, verterà su sette aree tematiche chiave: reti e infrastrutture, energia, mobilità e trasporti, banking e fintech, intelligenza artificiale, sanità digitale e pubbliche amministrazioni. Oltre 160 i relatori attesi provenienti da 14 Paesi, in rappresentanza di governi, organizzazioni internazionali, università, organismi di controllo e aziende leader nel settore. La ‘sfida’ di ComoLake2024 è infatti quella di costruire e mantenere aperto il rapporto tra Stati e le aziende del digitale, che siano grandi corporation o realtà emergenti, per condividere insieme le opportunità e le responsabilità che le nuove frontiere dell’innovazione richiedono. “L’edizione 2024 registra sostanziali implementazioni rispetto all’edizione zero dello scorso anno” ha sottolineato presentando il ComoLake Erminio Fragassa, presidente di Micromegas, digital media company indipendente “L’evento – ha continuato – gode infatti di 26 patrocini e ha 84 partner industriali e 20 media partner, più altri 15 partner tra tecnici e local. Abbiamo avuto una significativa risposta da parte dei più grandi brand italiani e per noi questo è il più grande attestato di riconoscimento”. Fragassa ha sottolineato anche “la spinta propulsiva del dipartimento per la Trasformazione digitale”, che patrocina il ComoLake 2024, con “il sottosegretario Alessio Butti impegnato in maniera completa sulla riuscita dell’evento”. Attese, tra le altre, anche le presenze dei ministri Andrea Abodi e Orazio Schillaci, del viceministro Edmondo Cirielli e dei sottosegretari Alfredo Mantovano e Alberto Barachini. Raffaele Barberio, responsabile dell’agenda e dei rapporti con gli speaker, ha rimarcato che “il taglio internazionale di questa edizione del ComoLake è di gran lunga superiore” a quello della precedente, “con l’idea di poter mettere a confronto esperienze nazionali, europee e globali”. “L’evento – ha detto – sarà una piattaforma di incontro tra istituzioni, imprese, università e ricerca. Di questo confronto non possiamo fare a meno, perché l’Italia ha punti di forza ma anche di debolezza”. Un focus speciale sarà dedicato all’Africa. “E’ un capitolo molto importante – ha aggiunto Barberio -, perché è un continente giovane, che si sta aprendo alla tecnologia, un continente che noi abbiamo sotto il balcone di casa, dall’altra parte del Mediterraneo. L’Italia in questo può giocare un ruolo importante”. Numerosi, durante il ComoLake, anche gli eventi collaterali, tra cui l’installazione ‘Bosco Virtuale’, progettata da Micromegas per la divulgazione della biodiversità italiana e realizzata in collaborazione con il Cufaa (Comando delle unità forestali e agroalimentari dell’arma dei carabinieri), riproposta a ComoLake2024 dopo essere stata allestita presso la sede dell’Onu a New York, in occasione della Settimana sui cambiamenti climatici. Coinvolte in varie iniziative anche le scuole, mentre durante l’evento saranno consegnati i ComoLake Awards, riconoscimenti alla carriera (anche per lo sforzo umanitario) e a progetti che si sono particolarmente distinti.

