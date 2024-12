Dal 18 Siisl accessibile a tutti,su ricerca lavoro arriva IA

agenzia

Cittadini italiani e stranieri potranno caricare CV

ROMA, 14 DIC – La piattaforma Siisl apre a tutti icittadini italiani e stranieri da mercoledì 18 dicembre. Nata per l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro per gli ex beneficiari di reddito di cittadinanza e per quelli dell’Assegno di inclusione, è stata aperta da fine novembre ai beneficiari dei trattamenti di disoccupazione (Naspi e Discoll) che sono iscritti d’ufficio dall’Inps mentre da mercoledì sarà accessibile a tutti. Chi cerca lavoro o punta a partecipare a un corso di formazione potrà entrare con la propria identità digitale (Spid, Cie o Cns) e inserire il proprio curriculum. Potrà indicare le categorie di imprese alle quali è interessato e escludere al visibilità per determinate categorie o imprese. L’iscrizione consente di visualizzare le posizioni lavorative pubblicate dalle aziende senza dover sottoscrivere un Patto di attivazione digitale come accade per i beneficiari di trattamento di disoccupazione e degli strumenti di inclusione. Le modalità di funzionamento saranno illustrate lunedì 16 dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone. “Allo scopo di favorire l’incontro tra domanda e offerta – recita il decreto del 21 novembre che indica le modalità di iscrizione alla piattaforma – il Siisl utilizza nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti gli strumenti di intelligenza artificiale per l’abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro attraverso un indice che misura il livello di affinità tra la posizione lavorativa e i curricula”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA