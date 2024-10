Dal 2027 Rinascente apre il suo beauty hall all’ex cinema Odeon

agenzia

Investimento di 40 milioni. Al piano interrato riapre un cinema

MILANO, 07 OTT – Kryalos Sgr, in qualità di gestore del Fondo Aedison e Rinascente ridanno vita all’ex Teatro Odeon, inaugurando a maggio 2027 il Rinascente Odeon Beauty Hall. L’investimento complessivo è pari a 40 milioni di euro, con ulteriori 10 milioni che arriveranno dai brand che saranno presenti nello spazio per un totale compreso tra i 50 e i 55 milioni di euro. Lo spazio di oltre 3 mila metri quadrati sarà dedicato al mondo beauty, con oltre 3 milioni di visitatori attesi e un turnover di circa 80 milioni di euro, già dal primo anno di apertura. Con il progetto prenderà vita il Rinascente-district, che rivoluzionerà i flussi urbani della zona, dando nuovo slancio a via Santa Radegonda, via Agnello e lo stesso Corso Vittorio Emanuele. Il distretto sarà composto dal main building, Rinascente Annex e Rinascente Odeon Beauty Hall. All’interno dell’edificio dell’ex Odeon non ci sarà spazio solo per il beauty, ma oltre 700 metri quadrati saranno dedicati al comparto food, con un bar e un ristorante. Inoltre, come ha spiegato l’amministratore delegato di Rinascente, Pierluigi Cocchini, la struttura continuerà in parte a essere un cinema. Il piano interrato dell’edificio, infatti, sarà destinato all’apertura di 4 o 5 nuove sale cinema. “A oggi non abbiamo ancora definito né operatore né offerta”, ha spiegato. “Ci auspichiamo di trovare un operatore di qualità che possa pianificare una programmazione per il maggior numero di fruitori”, ha aggiunto Cocchini. L’apertura di Odeon Beauty Hall porterà con sé anche il restyling del piano terra del main building di Rinascente, che sarà completamente dedicato agli accessori, all’orologeria luxury e al jewellery. L’universo accessori raddoppierà così l’area di vendita a 2000 metri quadrati su due piani, suddivisi tra piano terra e balcony. L’investimento porterà il turnover dell’area accessori dagli attuali 200 milioni di euro a 370 milioni di euro nel primo anno. “Siamo orgogliosi di poter presentare questo magnifico progetto in un luogo così caro alla città di Milano”, ha sottolineato Cocchini.

