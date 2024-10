Dal 5 ottobre ‘è cultura’, settimana di eventi in tutta Italia

agenzia

Festival nazionale promosso da Abi e Acri

ROMA, 02 OTT – Una settimana di eventi ed appuntamenti in tutta Italia. Dal 5 ottobre e fino al 12 prende il via la seconda edizione di “è cultura!”. Il festival nazionale, promosso dall’Abi e dall’Acri, con le banche italiane e le fondazioni di origine bancaria, in collaborazione con Feduf e con la partecipazione della Banca d’Italia, “è inclusivo e intergenerazionale e ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo socioculturale del Paese” sottolinea una nota. Eventi, appuntamenti, presentazioni di libri, concerti, a partire da sabato 5 per una settimana. Non mancano ingressi e visite guidate nelle sedi che partecipano alla manifestazione. Fino a sabato 12 ottobre l’esperienza continuerà con un’ampia gamma di iniziative, dal vivo e da remoto, anche dedicate ai ragazzi. A disposizione di cittadini e turisti appuntamenti in tutta Italia. Inoltre, iniziative di educazione finanziaria con numerosi eventi. Tutti gli appuntamenti in costante aggiornamento e l’elenco delle sedi che partecipano all’iniziativa sono sul sito https://eculturadavivere.it/ La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, con il patrocinio del Ministero del Turismo e della Commissione Italiana Nazionale per l’Unesco. Per il Presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, “Con la seconda edizione di ‘è cultura!’ confermiamo l’impegno delle banche operanti in Italia nel promuovere la cultura come pilastro dello sviluppo sociale e culturale. Questa manifestazione offre un’occasione importante per avvicinare il pubblico a iniziative di grande valore, rendendole accessibili e inclusive. È una settimana ricca di eventi, che testimonia il contributo concreto del settore bancario nel sostenere progetti culturali e sociali in collaborazione con istituzioni e fondazioni di origine bancaria.” E secondo il Presidente dell’Acri, Giovanni “Conoscere, divertirsi, scoprire, emozionarsi: sono tanti i modi di vivere la cultura. Anche quest’anno il festival “è cultura!”, promosso da Abi e Acri, sarà un’occasione preziosa per avvicinare gli italiani alla variegata offerta culturale promossa da Banche e Fondazioni, per contribuire a far scoprire e apprezzare a tutti il ricco patrimonio storico e artistico del nostro Paese, in tutte le sue forme. Perché siamo convinti che l’accesso alla bellezza e la partecipazione culturale siano strade maestre per la coesione e la crescita delle comunità.”

