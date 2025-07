Dal Fabbro (Iren), ‘Italia sull’orlo di una grande crisi idrica’

agenzia

'Soffrirà di più il Nord. Intervenire per recupero acque reflue'

MILANO, 25 LUG – L’acqua è una direttrice di sviluppo ancora molto trascurata, soprattutto in Italia. Ne è convinto il presidente esecutivo di Iren, Luca Dal Fabbro. “L’Italia è sull’orlo di una grande crisi idrica. E sapete dove soffriremo di più? Non al Sud, che si è adeguato, ma al Nord”, ha detto Dal Fabbro nel corso della cerimonia di costituzione del nuovo programma Emtn della società. “Abbiamo bisogno di molta acqua per produrre il Parmigiano e tutte le nostre leccornie” e “la Pianura Padana nei prossimi anni subirà una serie di eventi di siccità drammatici”, ha aggiunto. Secondo Dal Fabbro “dobbiamo intervenire con il recupero delle acque reflue. Sono anche presidente di Utilitalia e questa è una delle direzioni su cui attenzioneremo molto anche le istituzioni, a cui chiediamo di avere molta attenzione”, ha concluso.

