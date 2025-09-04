Dal Fabbro (Iren), servono 6 miliardi l’anno per rete idrica

agenzia

"Il Pnrr ha allocato meno di un miliardo, c'è un mismatch"

MILANO, 04 SET – “Avremmo bisogno di 6 miliardi l’anno per adeguare le reti per ridurre sotto al 40% le perdite, mentre il Pnrr ha allocato un po’ meno di un miliardo. C’è un mismatch, ma è un problema che è anche una grande opportunità”. Lo ha dichiarato Luca Dal Fabbro, executive chairman di Iren, intervenendo alla Euronext Sustainability Week 2025 che si sta svolgendo da oggi presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, a Milano. “Noi stiamo parlando di una cifra tra i 350 e 380 miliardi generati dall’acqua in Italia. Si tratta di circa il 18-20% del Pil nazionale. Nel Pnrr, però, abbiamo dedicato solo 5,8 miliardi, e questo è un problema” ha continuato Dal Fabbro. “Non possiamo permetterci territori con danni tra 5-6 miliardi per alluvione. Dobbiamo difendere il Paese con attività di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico, con nuove infrastrutture”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA