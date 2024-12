Dal Fondo For.Te. 76,5 mln per la formazione nel 2023, +30%

agenzia

Aumentano anche adesioni. Quasi 1,6 milioni lavoratori coinvolti

ROMA, 10 DIC – Numeri in crescita, sia sul fronte delle risorse finanziate che delle adesioni, per il Fondo For.Te, il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario: da oltre 57,8 milioni di euro finanziati nel 2021 si è passati a quasi 76,5 milioni di euro nel 2023 (+30,55%), con un’ulteriore crescita stimata in sei punti percentuali nel 2024. Inoltre tra il 2021 e agosto 2024 si è registrato un incremento del 5,22% delle matricole Inps, dell’8,09% delle aziende aderenti e del 9,91% dei lavoratori coinvolti. Dati, questi, diffusi oggi in occasione dell’insediamento del rinnovato consiglio di amministrazione del Fondo, rappresentativo dei diversi settori e territori. Alla guida del Fondo – che conta oltre 135mila aziende aderenti e quasi 1,6 milioni di lavoratori – è stato confermato il presidente Paolo Arena, che sarà affiancato dal vice presidente neo-eletto, Emilio Fargnoli. “Questi numeri – spiega Arena commentando i dati – testimoniano un lavoro significativo, basato su semplificazione, personalizzazione degli strumenti per le aziende e misurazione delle performance dei soggetti erogatori della formazione. Tali interventi hanno reso la gestione del Fondo più efficiente e inclusiva, con l’obiettivo primario di facilitare l’accesso delle aziende alle opportunità offerte da For.Te. e promuovere la cultura della formazione come leva essenziale per la crescita personale e professionale dei lavoratori”. Un “ulteriore segnale positivo”, secondo Arena, emerge dai Piani formativi finanziati: nel triennio 2021/2023 tra avvisi generalisti, speciali e fondo nuove competenze sono stati finanziati 2.450 piani per oltre 185 milioni di euro, e a valere sui conti individuali e di gruppo, fino ad oggi, dal 2021 sono stati finanziati 1.326 piani per un valore complessivo superiore a 84 milioni di euro. Sempre sul fronte degli avvisi, lo strumento che “ha convinto sempre più le aziende di piccole dimensioni”, è stato il nuovo catalogo voucher. Il fondo ha erogato ad oggi oltre 17mila voucher individuali per un totale di oltre 9 milioni e 800mila euro. Infine, nel solo 2024, oltre ai voucher, sono stati finanziati 163 piani per un totale di finanziamenti concessi pari a quasi 10 milioni di euro.

