Dal taglio della tassa d’imbarco alla vacanza “detraibile”: le sei proposte per il turismo in Sicilia

economia

Al via Travelexpo, l'obiettivo è destagionalizzare

La parola chiave è sempre la stessa e non potrebbe essere altrimenti di fronte alla infinita bella stagione che caratterizza la Sicilia: destagionalizzare l’“industria delle vacanze”. Uno slogan, un obiettivo, un miraggio? Sullo sfondo delle parole dette ieri a Roma per presentare gli Stati generali del Cinema che si terranno la prossima settimana a Siracusa («le grande produzioni sono un spot per l’Isola», il coro unanime), l’allungamento delle stagionalità turistiche sarà il tema attorno cui ruoetrà la due giorni di Travelexpo, giunto alla 26esima edizione, che oggi e domani torna nella consueta location di Città del mare, a Terrasini.

La destagionalizzazione

Partendo da un assunto ovvio: per destagionalizzare serve che le strutture ricettive restino aperte anche dopo i mesi estivi a fronte di un flusso continuo di turisti, ben al di là dell’estate.Il patron della manifestazione, Toti Piscopo, aprirà stamane i lavori con ipotesi concrete, sei proposte rivolte al governo nazionale e a quello regionale.

Le sei proposte

La prima: la Regione Siciliana abbatta, a proprie spese, la “tassa addizionale di imbarco” di 6,50 euro pagata da ogni passeggero sul biglietto aereo, ma solo per un periodo limitato di 5 mesi, da ottobre a febbraio, e solo in accordo con quei vettori che si impegnino a trasportare nell’Isola un determinato numero di turisti. Un modello che mutua, in meglio l’analoga iniziativa del Friuli Venezia Giulia, una sfida intanto a Ryanair. La seconda proposta è di natura fiscale, guarda quindi a Roma e prevede per le imprese turistiche delle Isole, così come accade in Grecia e in Spagna, la decontribuzione degli oneri sociali per 5 mesi, da ottobre a febbraio, e per le famiglie italiane il riconoscimento quale “spesa detraibile” in dichiarazione dei redditi della fattura inerente la vacanza fruita nello stesso periodo in queste località.Le altre proposte riguardano tutte Palazzo d’Orleans e i vari assessorati competenti. Si va dal polo turistico “Salute & Benessere” – che passa dal rilancio delle stazioni termali di Sciacca, Acireale e Termini Imerese in rete con le altre fonti termali e i centri di dialisi diffusi sul territorio – alla Grande Bellezza della Sicilia archeologica, un tesoro non replicabile altrove, mettendo in rete i 14 parchi e dare così vita al più grande “parco archeologico del Mediterraneo diffuso”. Ancora, per attenuare i fenomeni di declino socio-economico nelle aree interne siciliane, dove è rimasto il 10% degli abitanti sul 90% di territorio, con enormi costi sociali, ambientali e culturali, Piscopo sottolinea la necessità di creare nuova occupazione e sviluppo, ma soprattutto riequilibrare il rapporto tra città e campagna attraverso la crescita dell’imprenditorialità rurale. Infine, per meglio gestire tutto questo sistema turistico in maniera coordinata e sinergica, stringere un’alleanza strategica tra imprese, governi nazionale e regionale ed enti locali.

Le parole