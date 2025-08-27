Dalle call-box nel verde al wellness immersivo, cambiano le richieste lusso: anche in Sicilia

turismo

A spingere questo trend contribuisce anche l'ingresso in portfolio di nuove proprietà di dimensioni generose: la riapertura delle Sun Belt Villas

Cambia il linguaggio del lusso, cambiano i desideri. Nel 2025 la vera esclusività è tra le pareti di una villa privata, immersa nella bellezza del paesaggio italiano, cucita attorno ai desideri di chi la abita. Lo dimostrano i dati sulle prenotazioni raccolti e analizzati da Camisa Homes & Villas – realtà italiana specializzata nella gestione e promozione di dimore esclusive per soggiorni di alta gamma – che interpreta questa rivoluzione con un nuovo modello di ospitalità: più intimo e autentico. E il lusso non si ostenta, si vive: lo confermano i risultati di Camisa Homes & Villas, che con le sue proprietà indipendenti, curate come dimore private, rese vive da servizi hotel-ready pensati per unire la libertà di casa all’eleganza di un boutique hotel, registra nel 2025 un +19% di settimane confermate rispetto al 2024. Sono gli ospiti internazionali a guidare il trend: gli americani rappresentano oggi il 42%, seguiti da una sorprendente impennata delle prenotazioni dal Brasile (+71%) e dall’India (+55%), con un interesse crescente anche dagli Emirati. Un dato che rivela la crescente attrattività del lifestyle italiano tra le élite globali.