Dalle prime banche europee quest’anno 50 miliardi ai soci

agenzia

Unicredit in prima fila con poco più di 10 miliardi

MILANO, 31 AGO – I principali istituti di credito europei sono sulla buona strada per restituire quest’anno agli azionisti poco più di 50 miliardi di euro, evidenziando quanto grande sia stata la spinta che hanno ottenuto grazie all’aumento dei tassi d’interesse. La cifra, calcolata da Bloomberg sulla base anche dei dividendi che gli azionisti incasseranno nei prossimi mesi, potrebbe aumentare ulteriormente se le banche dichiarassero nuovi riacquisti di azioni prima della fine dell’anno. Unicredit è tra le banche che si appresta a effettuare quest’anno il più alto ‘payout’ agli azionisti per un totale di poco più di 10 miliardi di euro. Si tratta di quasi il doppio di quanto ha restituito agli investitori nei tredici anni dalla crisi finanziaria fino l’inizio dei rialzi dei tassi da parte della Bce. Anche Intesa Sanpaolo, Ing e Bnp Paribas sono nelle condizioni per diventare i prossimi maggiori pagatori mentre Deutsche Bank e SocGen dovrebbero restituire gli importi più bassi.

