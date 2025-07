Damac Group, Roberto Cavalli non è in vendita

agenzia

Il gruppo degli Eau, 'restiamo interessati a partner strategici'

MILANO, 31 LUG – “Roberto Cavalli non è in vendita”. Lo afferma in una nota il gruppo emiratino Damac, proprietario del brand, commentando recenti indiscrezioni di stampa. “Come da recente comunicazione, restiamo interessati a partner strategici in grado di apportare valore al business.” continua un portavoce del gruppo di Hussain Sajwani, che ha acquisito nel 2019 il marchio fondato nel 1970 da Roberto Cavalli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA