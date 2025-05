Damiani Valenza, nuova apertura a Seoul

agenzia

Sul mercato coreano il gruppo ha già oltre venti punti vendita

VALENZA, 12 MAG – Damiani, il marchio di alta gioielleria di Valenza (Alessandria), ha inaugurato un nuovo punto vendita nello Hyundai Department Store di Seul (Corea). La boutique, al primo piano della struttura, è un esempio del nuovo store concept presentato a livello globale: un tributo all’italianità con elementi tipici di design d’interni e di arredo. Gli spazi sono decorati con opere in vetro di Venini, la storica Fornace veneziana di proprietà del gruppo. L’apertura della boutique è parte del piano di investimenti strategici che la maison valenzana ha previsto per un mercato fondamentale come quello coreano, dove Damiani è già presente con più di venti punti vendita.

