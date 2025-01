Danieli, nuovo maxi laminatoio da 450 milioni per la Nucor

agenzia

Operazioni di imbarco in Fvg che andranno avanti fino a domani

TRIESTE, 21 GEN – Sono iniziate stamani e proseguiranno fino a domani le operazioni di imbarco di grandi strutture metalliche, da 160 tonnellate ciascuna, cuore di un mega laminatoio realizzato dalla Danieli e che sarà impiantato in West Virginia (Usa) per conto della Nucor, il più grande produttore d’acciaio degli Stati Uniti, che sta costruendo un complesso siderurgico da 3.2 miliardi di dollari ad Apple Grove. Per la Danieli di Buttrio (Udine) si tratta di una commessa da 450 milioni di euro, come precisa la Tgr Rai Fvg che sul fatto ha realizzato un ampio servizio. Il laminatoio produrrà rotoli di acciaio speciale, a spessore variabile, utilizzabili nella manifattura leggera e pesante. Per Danieli si tratta della terza commessa negli ultimi cinque anni Danieli da parte della Nucor, per la quale ha costruito tre impianti. Come ha spiegato il presidente di Danieli, Alessandro Brussi, alla Tgr Rai Fvg, gli Stati Uniti sono oggi “il paese più vivace sul fronte della produzione dell’ acciaio, e la politica di Trump – più aggressiva dal punto di vista industriale – comporterà una crescita della domanda di acciaio di qualità”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA