Danieli, parteciperemo a nuovo bando per impianto ex Ilva

agenzia

Ceo del Gruppo, dopo sentenza Tar, 'offriremo nostre soluzioni'

UDINE, 23 MAG – “Dopo che il Tar si è espresso favorevolmente alle nostre motivazioni, siamo in attesa del nuovo bando e saremo felici di offrire le nostre soluzioni e cercare di convincere il cliente del perché dovrebbe usarle”. Lo ha detto Giacomo Mareschi Danieli, ceo di Danieli & C. spa, a margine della presentazione nella sede del gruppo a Buttrio (Udine) del 5/o Danieli InnovAction Meeting. Mareschi Danieli si è soffermato sulla decisione del Tar della Puglia che, accogliendo un ricorso presentato dalla Danieli, lo scorso aprile ha annullato l’aggiudicazione a favore di Paul Wurth e l’intera procedura selettiva avviata da Dri D’Italia spa per l’affidamento dell’appalto per la realizzazione nell’area dell’ex Ilva di Taranto dell’impianto per la produzione del cosiddetto preridotto (Direct Reduced Iron) da 2 milioni di tonnellate annue, del valore di circa 1 miliardo di euro. “Ci ripresenteremo con le nostre soluzioni – ha aggiunto Giacomo Mareschi Danieli – che, ne siamo convinti, sono le migliori, e siamo motivati a cooperare per questo progetto che è molto strategico per l’Italia”.

