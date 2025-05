Davines, 2568 tonnellate di plastica rimosse dall’ambiente

agenzia

Bollati: apporto cruciale del dipartimento ricerca

MILANO, 28 MAG – Nel 2024 per ogni prodotto con packaging in plastica venduto, Davines ha raccolto e rimosso una uguale quantità di rifiuti in plastica. Grazie alla collaborazione con Plastic Bank, il gruppo della cosmetica ha supportato la rimozione dall’ambiente in Brasile, Filippine, Indonesia e Tailandia di 866 tonnellate di rifiuti in plastica, che portano a oltre 2568 le tonnellate raccolte negli ultimi quattro anni. Decarbonizzazione, circolarità, biodiversità e acqua sono i pilastri su cui interviene Davines. “L’apporto cruciale che il nostro dipartimento di Ricerca & Innovazione può dare nello studio e creazione di packaging dal ridotto impatto ambientale deve necessariamente accompagnarsi a progetti come quello in collaborazione con Plastic Bank, che ci permette di supportare la rimozione dall’ambiente dell’equivalente della quantità di plastica derivante dalle vendite dei nostri prodotti. Questo è un tassello importante del nostro impegno concreto, anche al di fuori della nostra value chain” commenta il presidente Davide Bollati. La raccolta di rifiuti plastici dall’ambiente rappresenta una delle iniziative con cui il gruppo Davines rafforza il proprio impegno verso un modello di crescita rigenerativa, di consumo circolare e di tutela degli ecosistemi. In quest’ottica, tra gli obiettivi fissati nella strategia ambientale al 2030, l’azienda si è posta il traguardo di raccogliere, cumulativamente dal 2023, 5000 tonnellate di rifiuti plastici dall’ambiente, al di fuori della propria catena del valore.

