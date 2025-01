Davos, ritorno al nazionalismo costa più della crisi finanziaria

agenzia

Allarme del Wef, prezzo frammentazione fino al 5% Pil globale

DAVOS, 23 GEN – La frammentazione geopolitica e il ritorno alle barriere e al nazionalismo economico costerebbe fra i 600 miliardi e i 5700 miliardi di dollari all’economia mondiale – fino al 5% del Pil – arrivando a superare i costi della grande crisi finanziaria di 15 anni fa. A lanciare l’allarme è il Forum economico mondiale nel rapporto ‘Navigating Global Financial System Fragmentation’, secondo cui l’inflazione globale come conseguenze dell’uso dell’economia come arma geopolitica, in uno scenario di elevata frammentazione, porterebbe l’inflazione a oltre il 5%.

