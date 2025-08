Dazi e geopolitica, la sfida di Simest per il made in Italy

agenzia

Focus sugli strumenti a supporto dell'internazionalizzazione

ROMA, 04 AGO – Continua il viaggio dell’Agenzia ANSA sugli strumenti a disposizione delle imprese di fronte alle nuove e complesse situazioni internazionali, sui piani in atto e sulle frontiere dei nuovi mercati. Ad illustrarle in un Forum dell’Ansa in streaming oggi alle 12 su Ansa.it e sui canali social dell’Agenzia, Regina Corradini d’Arienzo amministratrice delegata e direttrice generale di Simest, la societa’ del gruppo cassa depositi e prestiti che sostiene la crescita delle imprese italiane all’estero attraverso finanziamenti per l’internazionalizzazione, supporto al credito all’export e partecipazione al capitale delle imprese.

