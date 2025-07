Dazi, l’annuncio di Trump all’Ue: dal 1° agosto saranno al 30% e con rischio raddoppio

La lettera

Il presidente degli Stati Uniti lo ha postato su Truth

Donald Trump ha postato su Truth la lettera inviata alla Ue, dove annuncia dazi dal primo agosto al 30%, minacciando di raddoppiarli in caso di ritorsioni.

Il primo commento dall’Italia arriva dalla segretaria nazionale del Pd Elly Schlein: «Se aspettiamo che parli Meloni… Io esprimo l’auspicio che da qui al primo agosto ci sia il tempo per negoziare ed evitare una guerra commerciale che avrebbe conseguenze atroci sull’economia italiana, europea e americana.Dobbiamo far sentire la nostra voce contro questa follia autarchica».