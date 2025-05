De Felice, ‘evitato peggio, crescita Italia lenta ma resiliente’

agenzia

Sistema bancario e industriale attrezzati per shock esterni

MILANO, 21 MAG – L’economia mondiale ha evitato il peggio rispetto a quello che sarebbe potuto succedere se tutte le misure del ‘Liberation Day’ annunciate dal presidente Usa Donald Trump lo scorso 2 aprile fossero state confermate. Lo afferma il capo economista di Intesa Sanpaolo Gregorio De Felice presentando il 107/o rapporto sui settori industriali in collaborazione con Prometeia. “Sono passati 4 mesi dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca – spiega – e il livello di incertezza è solo in parte diminuito e rimane ancora molto alto”. “Se tutte le misure del LIberation Day del 2 aprile fossero state confermate – spiega – ci sarebbero oggi rischi pericolosissimi, con una recessione negli Usa dovuta al crollo della domanda e della crescita”. “Questo sembra ormai evitato – osserva – perché con queli livelli di dazi ci sarebbe stata una sotta di autarchia, con un blocco quasi totale del commercio internazionale e una conseguente recessione globale con danni per i paesi esposti verso gli Usa”. Quanto all’Italia De Felice si aspettas una “crescita lenta ma resiliente”. Il capo economista di Intesa Sanpaolo indica a supporto della sua tesi “un mercato del lavoro che stupisce un po’ tutti, ma che è di supporto alla crescita dei redditi e dei consumi”. Poi c’è una “politica fiscaleche ha raggiunto un buon equilibrio tra la prudenza e il sostegno congiunturale per alcune classi di reddito e in parte per le imprese”. Si aggiunge il Pnrr che è una “leva per la modernizzazione e per la crescita” e poi De Felice indica che “oggi abbiamo una cosa che non avevamo durante la crisi del debito sovrano, ossia un sistema bancario e industriale che si sono ristrutturati e sono molto più resilienti agli shock esterni di qualche tempo fa”.

