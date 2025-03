De Polis, compagnie contengano prezzi delle polizze catastrofali

agenzia

Segretario Ivass, liquidazioni siano veloci

ROMA, 13 MAR – L’Ivass chiede alle compagnie di contenere i prezzi delle polizze catastrofali, divenute obbligatore per le imprese, e chiede accertamenti e indennizzi rapidi. Il segretario generale dell’Ivass Stefano de Poliss, in un intervento a un convegno sul tema sottolinea che “il dado è tratto ma ci sono alcuni aspetti rilevanti da considerare per dare attuazione allo schema delineato dalle norme”. “Solo un’ampia diffusione della copertura tra le imprese potrà limitare i rischi di selezione avversa, assicurare una corretta mutualizzazione, contenere i prezzi”. Inoltre, ha rilevato che “l’obiettivo di garantire le risorse finanziarie necessarie per una rapida ripresa dell’attività produttiva dopo una calamità richiede inoltre che le coperture siano adeguate e proporzionate ai rischi effettivi delle aziende e che i tempi di erogazione degli indennizzi siano certi e celeri. Su quest’ultimo punto sarà utile fare tesoro e valorizzare l’esperienza della gestione degli eventi calamitosi dell’estate 2023 che hanno messo in evidenza “colli di bottiglia” nelle fasi di accertamento e liquidazione dei danni”.

