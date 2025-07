Del Monte getta la spugna e fa bancarotta, chiesto il Chapter 11

agenzia

NEW YORK, 03 LUG – Del Monte Foods fa richiesta di bancarotta a meno di un anno da una controversa ristrutturazione del debito. Nei documenti depositati in tribunale per il Chapter 11, Del Monte punta il dito su vari fattori che hanno causato la sua bancarotta, dall’eccesso di scorte dopo l’elevata domanda durante il Covid al debito divenuto più costoso in seguito ai tassi di interesse.

