Del Pizzo (Terna), aste per sistemi accumulo a fine 2024

"In questo modo miglioriamo sistema e conteniamo prezzi energia"

NAPOLI, 05 APR – “Terna svolgerà le aste per la contrattualizzazione a termine della nuova capacità di accumulo necessaria per la transizione energetica: il nostro obiettivo è di svolgere le prime aste tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025”. Lo ha detto Francesco Del Pizzo, direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna, intervenendo al convegno “Dove l’Europa incontra il Mediterraneo” organizzato dalla Fondazione Merita e in corso a Napoli.

