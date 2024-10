Dell’Erba (Federcasse), ‘difficile quantificare impatto manovra’

agenzia

'Noi come altri faremo la nostra parte'

FIRENZE, 19 OTT – “Le banche sono consapevoli che è un momento particolare ma il provvedimento non è stato ancora scritto, cioè non c’è un articolato”. Così il presidente di Federcasse-Bcc, Augusto dell’Erba, a margine dell’annuale convegno della Federazione delle Bcc lombarde a Firenze. “E quindi – aggiunge – non avendo ancora letto il provvedimento non siamo nelle condizioni di fare valutazioni su quale possa essere l’impatto. Faremo la nostra parte, noi come gli altri”.

