Deloitte, con più sport crescita del Pil di 34 miliardi

agenzia

Se aumenta la pratica del 10% della popolazione, 81.000 occupati

ROMA, 17 SET – Potenziare il ruolo dello sport in Italia porterebbe benefici non solo in termini di salute e benessere ma anche per l’economia. Deloitte stima che un aumento della pratica sportiva del 10% nella popolazione consentirebbe di avere 34 miliardi in più di Pil, nel medio-lungo termine, grazie a un aumento della produttività annua vicino all’1,7% e circa 81 mila occupati in più all’anno. Inoltre la migliore salute della popolazione potrebbe a una minore spesa sanitaria dell’1,6%. Sono queste alcune delle stime emerse alla presentazione del report di Deloitte “Lo sport: settore chiave per lo sviluppo sociale, educativo ed economico del Paese”, in collaborazione con il Coni. L’indicazione che ne emerge è quella di potenziare il ruolo dello sport nel nostro Paese, a partire dalla scuola e dalle iniziative di sistema. Per il 96% degli italiani intervistati lo sport è un elemento fondamentale nell’educazione dei giovani e per il 70% gli eventi sportivi rappresentano un fattore di crescita per il Paese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA