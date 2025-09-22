Demanio spinge investimenti,+144% in 3 anni a 3,9 miliardi

agenzia

Aumentano interventi su aree urbane dismesse, focus su ambiente

ROMA, 22 SET – Investimenti sul patrimonio dello Stato cresciuti del 144% tra il 2022 e il 2024 raggiungendo 3,9 miliardi di euro, interventi avviati in aumento dell’11,4%, spesa per locazioni passive e costi di funzionamento in calo con un risparmio per lo Stato di 120 milioni. Sono i numeri del rapporto annuale dell’Agenzia del Demanio, presentato oggi alla Camera. L’85% degli interventi ha riqualificato aree urbane dismesse, restituendole alle comunità; il 57% delle operazioni ha integrato misure di resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici; il 100% degli interventi è stato progettato senza consumo di suolo; il 42% ha adottato strategie di recupero sostenibile del territorio.

