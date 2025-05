Descalzi, ‘nel 2024 risultati concreti nella sostenibilità’

agenzia

Ad Eni, 'con la nostra strategia anticipiamo il cambiamento'

ROMA, 14 MAG – “Nel 2024 abbiamo proseguito il nostro cammino di trasformazione e ottenuto risultati concreti nella esecuzione della nostra strategia che mira a conciliare sostenibilità ambientale, economica e sociale”. Lo afferma l’Ad di Eni, Claudio Descalzi, a proposito del report volontario di sostenibilità “Eni for 2024 – A Just Transition” pubblicato oggi. “Viviamo tempi di cambiamenti rapidi e complessi” prosegue il manager, “profonde evoluzioni geopolitiche, sfide ambientali e rivoluzioni tecnologiche stanno ridisegnando le rotte della crescita globale e della sicurezza energetica. Ne risulta un contesto di frammentazione, incertezza e volatilità senza precedenti, per affrontare il quale la capacità di adattamento non appare più una leva sufficiente: dobbiamo mettere in campo tutte le nostre competenze per guidare la risposta al cambiamento, anticipando i nuovi trend attraverso soluzioni innovative, valutando con attenzione i rischi e cogliendo con coraggio le opportunità. Ed è proprio in questa capacità di anticipare e trasformare che risiede uno dei tratti distintivi di Eni”.

