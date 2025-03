Desertificazione commerciale in Sicilia, chiuse 1.500 attività nei centri storici in 12 anni. In controtendenza alberghi, bar e ristoranti

Attualità

L'analisi di Confcommercio con i dati dell'istituto Tagliacarne mettono in evidenza criticità e punti di forza

“La desertificazione commerciale continua a rappresentare un elemento di depauperamento economico e sociale per i nostri centri urbani. Anche se qualche segnale positivo si riscontra dalle attività dell’alloggio e della ristorazione che, nella nostra isola, risultano essere in crescita e che, in qualche modo, modificano il paradigma dello sviluppo e le aspettative per il futuro”. E’ il commento che arriva dal presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti (nella foto), dopo la lettura dei dati che riguardano il territorio siciliano e che sono stati diffusi oggi dall’ufficio studi di Confcommercio nazionale su dati del centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne.

Lo studio ha preso in esame le attività che insistono nei nove Comuni capoluogo oltre che nei centri di Gela e Marsala, quindi in complessivo undici città siciliane. Il periodo di tempo considerato quello che dal 2012 va al 30 giugno del 2024. Emerge che, per quanto concerne le attività di commercio al dettaglio, il numero degli esercizi dodici anni fa era pari a 5.862 unità in centro storico mentre nel 2024 è diventato di 4.357, con la chiusura di 1.505 attività. Invece, le attività della stessa tipologia nelle zone non del centro storico ammontavano nel 2012 a 15.488 mentre dodici anni dopo sono 12.667, con un decremento di 2.821 attività.