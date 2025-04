Deutsche Bank, nel primo trimestre utile +39% a 2 miliardi

agenzia

Sewing:miglior risultato da 14 anni,raggiungeremo tutti i target

MILANO, 29 APR – Deutsche Bank registra nel primo trimestre un utile netto di 2 miliardi, in crescita del 39%. I ricavi, si legge in una nota, sono aumentati del 10% raggiungendo gli 8,5 miliardi e la raccolta netta è stata pari a 26 miliardi di euro nei settori Private Bank e Asset Management. Tra le metriche patrimoniali il Common Equity Tier 1 (CET1) capital ratio è invariato al 13,8 per cento. “Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo trimestre, che ci permettono di raggiungere tutti i nostri obiettivi per il 2025”, ha dichiarato l’ad Christian Sewing. “Il nostro miglior utile trimestrale da quattordici anni a questa parte, ottenuto grazie alla crescita dei ricavi e alla riduzione dei costi, dimostra che la nostra strategia Global Hausbank sta funzionando bene. Questo ci pone in una posizione molto forte per supportare i nostri clienti in un contesto geopolitico e macroeconomico in rapida evoluzione”.

