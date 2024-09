Deutsche Bank si sfila dalla partita su Commerzbank (2)

agenzia

MILANO, 25 SET – “Il management” di Deutsche Bank “ritiene che ci sia ancora un grande potenziale di miglioramento da dimostrare ai nostri investitori prima di condividerlo con un altro gruppo di azionisti in una operazione in azioni”, ha detto von Moltke, interpellato su Commerzbank. “E’ soverchiante la considerazione che ci sia ancora tanto da fare – attuare la nostra strategia, sprigionare il valore della nostra banca – prima di guardare a cose che sono espansive”, ha concluso il cfo di Deutsche Bank, chiudendo in modo netto la porta a un intervento in soccorso di Commerzbank.

