DHL Express, impatto attività nel 2024 pari a 4,1 miliardi

agenzia

Studio con Nomisma, per ogni euro investito se ne generano 3,2

MILANO, 24 GIU – Le attività di DHL Express Italy, azienda leader nel settore della logistica, hanno generato nel 2024 un impatto complessivo pari a oltre 4,1 miliardi di euro di valore della produzione – di cui 1,9 miliardi di impatto diretto, 522 milioni di impatto indiretto, 1,5 miliardi di impatto indotto – e 1,6 miliardi di valore aggiunto. È quanto emerge dallo studio, realizzato in collaborazione con Nomisma, che misura il valore creato dall’azienda per il sistema Paese. Per ogni euro investito da DHL Express in Italia si generano 3,2 euro, secondo lo studio presentato oggi al Muduc di Milano in occasione dell’evento ‘Nuovi orizzonti nel commercio: l’arte di connettere il mondo’. Nel 2024 DHL Express Italy ha supportato circa 80.000 imprese, più di due terzi delle quali sono Pmi. La società ha gestito nel 2024 14 milioni di dichiarazioni doganali, fondamentali per l’accesso ai mercati extra-UE, grazie a un team di esperti in internazionalizzazione, attraverso soluzioni digitali e competenze doganali sempre aggiornate. Il 79% delle imprese clienti è attivo nell’import/export e la maggior parte ha operato anche con Paesi extra-UE. Nel solo 2024, l’export gestito da DHL Express stimato in circa il 49% dell’export extra-UE nel segmento delle spedizioni espresse, conferma il ruolo strategico nell’internazionalizzazione del Made in Italy. Il settore manifatturiero è il più rappresentato, generando il 55% del fatturato, seguito dal commercio all’ingrosso e al dettaglio (41%). All’interno della manifattura, i comparti più rilevanti sono quello di macchinari e apparecchiature (10,5% del fatturato) e quello della moda (9,2%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA