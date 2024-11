Di Pietro (Hisense Italia), nel 2024 prevediamo +32% ricavi

agenzia

Partnership con Sorbillo e investimenti sulla brand awarness

MILANO, 21 NOV – Nel 2024 Hisense “chiude con un più 32% per i ricavi, grazie a un price index rispettoso di quello che è il potere d’acquisto degli italiani ma comunque sempre in mercato e siamo già da tempo a breakeven; in un mercato dove la competizione è molto esasperata, camminiamo sulle nostre gambe”. Lo ha detto all’ANSA Gianluca Di Pietro, ceo di Hisense Italia in occasione della presentazione della collaborazione con Gino Sorbillo, maestro pizzaiolo e Ambasciatore della pizza italiana nel mondo, e del lancio del nuovo Forno Pizza Hisense. “Siamo un’azienda giovane, apriamo gli uffici a Milano all’inizio del 2012, e abbiamo costruito da zero la proposta di prodotto, l’organizzazione e tutte le operations; un lavoro che ha richiesto del tempo ma che è stato agevolato dall’avere alle spalle un gruppo industriale solido e sano (la multinazionale cinese Hisense). Oggi chiudiamo con oltre 300 milioni di euro di fatturato, una crescita importante per le tre macro divisioni sul mercato italiano, il mondo del TV, dell’elettrodomestico e dell’air conditioning”. Il 2025 “sarà stabile – prevede il manager – con un punto di domanda sugli incentivi per gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica che potrebbero dare uno spunto interessante al mercato”. Il focus ora è sul far crescere la notorietà del marchio: “dobbiamo assolutamente crescere anche nella brand awareness, abbiamo iniziato nel 2016 con i grandi eventi sportivi, sponsorizzando gli europei e i mondiali di calcio; in Italia poi abbiamo integrato con una collaborazione con l’Inter e nel 2025 saremo sponsor dei campionati del mondo per club. Proseguiremo anche con altri eventi, è un percorso di crescita”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA