Dimon, ‘rischi stagflazione, Fed sta facendo la cosa giusta’

agenzia

Ceo JPMorgan: 'Economia americana non è in una posizione ideale'

ROMA, 22 MAG – L’economia Usa potrebbe rischiare una stagflazione a causa dei significativi rischi geopolitici, del deficit e delle pressioni sui prezzi. L’avvertimento arriva dal ceo di JPMorgan Chase, Jamie Dimon, intervistato da Bloomberg Television al Global China Summit di Shanghai. L’economia statunitense non si trova al momento in una “posizione ideale”, ha aggiunto affermando di condividere l’approccio della Fed alla politica monetaria. “Stanno facendo la cosa giusta”, ha detto, cioè osservare e valutare prima di decidere. Alzando i tassi in passato “hanno seguito i fatti, hanno reagito alla realtà”.

