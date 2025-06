Dollaro perde quota su ricambio alla Fed, euro vicino a 1,17

agenzia

Trump sarebbe pronto a annunciare il nuovo governatore in estate

ROMA, 26 GIU – Il dollaro perde quota sui mercati valutari internazionali dopo le indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal second cui Donald Trump sarebbe pronto a annunciare il nuovo capo della Fed in estate. Ne approfitta l’euro che nelle prime ore dell’alba si è avvicinato a 1,17 dollari e viene scambiato ora intorno a 1,1680 in rialzo dello 0,2%. La moneta unica europea è invece in ribasso dello 0,25% sullo yen a 168,92.

