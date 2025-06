Dollaro sotto pressione con Trump, cala ai minimi da tre anni

agenzia

Perde lo 0,7% nei confronti delle principali valute, pesano dazi

NEW YORK, 12 GIU – Il dollaro cala ai minimi da tre anni nei confronti delle principali valute, affondato dalla minaccia di Donald Trump di dazi reciproci nelle prossime due settimane in vista di luglio, quando scadrà la pausa di 90 giorni concessa dal presidente. Il biglietto verde perde lo 0,7% verso le principali valute, incluso l’euro e la sterlina. A pesare sono anche l’accordo degli Stati Uniti con la Cina e le tensioni in Medio Oriente.

