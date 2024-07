Domani 4 ore di sciopero dei controllori di volo a Orio al Serio

agenzia

Sindacati, condizioni di lavoro difficili e stipendi inadeguati

MILANO, 20 LUG – Scioperano per 4 ore i controllori di volo dell’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) domani. Lo annunciano le organizzazioni di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl e Fast Av contro le “condizioni di lavoro difficili, l’aumento dei carichi di lavoro e gli stipendi inadeguati” nel terzo scalo italiano per numero di passeggeri dopo Roma Fiumicino e Milano Malpensa. L’astensione dal lavoro sarà dalle 13 alle 17, e “potrebbe causare ritardi e cancellazioni di voli” secondo le stesse organizzazioni sindacali. Queste ultime esprimono anche una “crescente preoccupazione” dovuta alla mancanza di adeguati investimenti nelle tecnologie di supporto. Durante lo sciopero saranno comunque garantiti i servizi minimi previsti per legge secondo l’elenco dei voli predisposto dall’Enac e tutti i voli da e per l’aeroporto di Venezia.

