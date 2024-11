agenzia

Consiglio già in agenda ma discuterà anche dell'offerta di Orcel

MILANO, 25 NOV – Banco Bpm riunirà domani mattina il suo consiglio di amministrazione. E’ quanto apprende l’ANSA. Sul tavolo del cda, che era già in agenda, non potrà a questo punto non finire l’Ops ostile lanciata a sorpresa questa mattina da Unicredit.

