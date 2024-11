Domani Stati generali green economy, in Italia luci e ombre

agenzia

Alla Fiera di Rimini nell'ambito dell'expo Ecomondo

RIMINI, 04 NOV – Si aprono domani alla fiera Ecomondo di Rimini gli Stati Generali della Green Economy, organizzati dal Consiglio nazionale della green economy (network di imprese, associazioni e centri di ricerca) e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile di Edo Ronchi. L’iniziativa durerà due giorni, martedì 5 e giovedì 6 novembre. In apertura domani verrà presentata la consueta relazione che fa il punto sulla economia verde in Italia. Fra le novità anticipate, un taglio importante delle emissioni di gas serra, buona crescita delle rinnovabili, maggiore efficienza energetica della produzione industriale. Ma anche luci ed ombre sui consumi energetici del settore civile, difficoltà a ridurre i consumi nei trasporti (con un eccesso di veicoli e una elettrificazione che non decolla), grossi problemi sul Green Deal nel mondo agricolo.

