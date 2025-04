Dombrovskis vede Bessent sui dazi, incontro cordiale

agenzia

'L'Ue per soluzione reciprocamente accettabile'

NEW YORK, 25 APR – Il commissario europeo all’economia Valdis Dombrovskis ha incontrato il segretario al Tesoro Scott Bessent a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale. “L’Ue è disposta a raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile” sui dazi, ha detto Dombrovskis su X. “Abbiamo parlato anche dell’importanza di solide politiche di bilancio e macroeconomiche. Ho messo in evidenza la necessità per il continuo sostegno all’Ucraina”, ha osservato Dombrovskis.

