Domenica 21 luglio sciopero controllori di volo a Orio al Serio

agenzia

Previste 4 ore di astensione dal lavoro dalle 13 alle 17

MILANO, 18 LUG – Domenica 21 luglio incroceranno le braccia i controllori di volo di Orio al Serio (Bergamo), il terzo scalo italiano per numero di passeggeri dopo Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Lo annunciano le organizzazioni di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl e Fast Av sottolineando che la protesta ha per oggetto le “condizioni di lavoro difficili, l’aumento dei carichi di lavoro e gli stipendi inadeguati”. L’astensione dal lavoro sarà di 4 ore, dalle 13 alle 17, e – spiegano le organizzazioni dei lavoratori – “potrebbe causare ritardi e cancellazioni di voli”. I sindacati esprimono anche una “crescente preoccupazione” dovuta alla mancanza di adeguati investimenti nelle tecnologie di supporto. Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti per legge, secondo l’elenco dei voli predisposto dall’Enac e tutti i voli da e per l’aeroporto di Venezia.

