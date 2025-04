Donnet, Generali supererà anche questa crisi

agenzia

'La situazione ha creato incertezza, ci vuole lucidità'

TRIESTE, 08 APR – “È una situazione di grande incertezza per tutti gli investitori, tutte le aziende, tutti i dipendenti. La situazione ha creato dubbi e incertezza su tutti i mercati finanziari nel mondo. Sono fiducioso per le Generali, perché noi abbiamo già superato tante crisi e sappiamo di poter superare anche quella, però ci vuole lucidità in questa situazione”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Gruppo Generali Philippe Donnet, rispondendo a una domanda sulla situazione economica dopo l’annuncio di dazi Usa a margine di un evento della compagnia del Leone a Trieste ‘Humanaize the future’.

