Donnet, non ancora chiara la causa della caduta dell’insegna

agenzia

Scherza con giornalisti, importante essere assicurati molto bene

TRIESTE, 01 LUG – “Non si è capito ancora come è successo, quello che è importante è che non ci sono stati feriti. La priorità nostra subito è stata la sicurezza delle persone, dei nostri collaboratori e di tutta la gente che gira a City Life, intorno al centro commerciale e alla nostra torre”. Lo ha detto Philippe Donnet, Group Ceo Assicurazioni Generali, a margine della cerimonia al MIB Trieste School of Management per il conferimento del Diploma MBA Honoris Causa, rispondendo alle domande dei giornalisti sul crollo dell’insegna Generali sulla Torre Hadid di Milano. “La messa in sicurezza – ha aggiunto – è stata fatta, adesso bisogna capire come sistemare tutto e bisogna capire anche come è potuto succedere. Questo ci fa pensare che ci sono sempre rischi anche per la compagnia di assicurazione e quando ci sono sempre rischi potenziali è importante essere assicurati molto bene”.

