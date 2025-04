Dopo 300 anni Solari completa unificazione marchi e cambia nome

agenzia

Di nuovo insieme Pesariis (1725) e Udine (1945) nella Solari Spa

UDINE, 01 APR – Dopo tre secoli di storia, l’azienda Solari, tra i leader mondiali nei sistemi di informazione al pubblico, cambia ragione sociale. L’assemblea straordinaria dei soci, tenutasi oggi, Solari di Udine SpA diventa ufficialmente Solari SpA, completando il processo di riunificazione tra la storica realtà di Pesariis, dove tutto ebbe inizio nel 1725, e quella di Udine, fondata nel 1945. “Quello che la storia aveva diviso, oggi abbiamo riunificato – ha dichiarato il presidente e proprietario Massimo Paniccia – Trent’anni fa, nessuno avrebbe scommesso su questa azienda in crisi, ma con determinazione l’abbiamo salvata e rilanciata nel mondo. Oggi celebriamo non solo un nome, ma un’eredità che continua”. Solari, con 285 dipendenti, è tra le aziende leader nella produzione di orologi industriali e sistemi di informazione a palette in ambito urbano per aeroporti e stazioni. All’epoca fu una rivoluzione tecnologica nata grazie a Remigio Solari, che trasformò il modo di comunicare le informazioni al pubblico. “I nostri sistemi sono in oltre 3.500 impianti nel mondo”. Il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga ha sottolineato il valore dell’azienda per il territorio: “Non solo è stata salvata, ma rilanciata a livello internazionale. Quando viaggio negli aeroporti e vedo i display Solari, penso sempre con orgoglio che c’è un pezzo della nostra terra”.

