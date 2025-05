Dopo incendio di ieri disposto sequestro Afo1 ex Ilva

agenzia

Provvedimento pm Ciardo. 'Senza facoltà d'uso'

TARANTO, 08 MAG – Un decreto di sequestro probatorio senza facoltà d’uso dell’Altoforno 1 dell’ex Ilva di Taranto, firmato dal pm Francesco Ciardo della procura ionica, è stato notificato all’azienda dopo l’incendio di ieri che ha generato una colonna di fumo nero visibile anche a chilometri. Evento, documentato da video diventati virali sui social, che ha creato apprensione tra cittadini e lavoratori. Non ci sono stati feriti e Acciaierie d’Italia ha spiegato che “si è verificata un’emissione non controllata in atmosfera, causata da un’anomalia improvvisa a un elemento del sistema di raffreddamento dell’impianto”, in particolare la tubiera n.11.

