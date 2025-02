agenzia

Doppia convocazione per il via libera allo scambio azionario

MILANO, 14 FEB – Il dossier Tim sarà sabato sul tavolo dei cda di Poste e Cdp. Una doppia convocazione per dare il via libera allo scambio azionario che cambierà la mappa dell’azionariato nel gruppo telefonico e in quello di Nexi.

