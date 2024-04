Draghi a sindacati Ue, ‘conto su di voi per competitività’

agenzia

'Serve il vostro contributo per investire nel capitale umano'

BRUXELLES, 27 MAR – Incontro a Bruxelles tra Mario Draghi e i rappresentanti dei sindacati Ue. Nel suo intervento introduttivo, a quanto si apprende, Draghi ha fornito un breve aggiornamento sullo stato di avanzamento del rapporto che sta preparando, ricordando che il modello sociale unico dell’Europa è fondamentale per la sua competitività e che per mantenerlo e migliorarlo l’Ue deve riconquistare il suo vantaggio competitivo investendo in capitale umano, conoscenza e innovazione, affrontando le massicce esigenze di investimento. “Conto sui sindacati – ha detto – affinché facciano la loro parte per realizzare e contribuire a questa visione condivisa”.

