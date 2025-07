Duncan Minto CEO ad interim di Renault Group

agenzia

Attualmente ricopre la carica di Direttore Finanziario

ROMA, 15 LUG – Il consiglio di amministrazione di Renault Group ha deciso di nominare, a partire dal 15 luglio 2025, Duncan Minto come Ceo di Renault S.A. per un periodo ad interim fino alla nomina del nuovo Ceo. Attualmente Direttore Finanziario di Renault Group, Duncan Minto sarà responsabile della gestione quotidiana dell’azienda affianco a Jean-Dominique Senard che svolgerà le funzioni di Presidente di Renault s.a.s., società operativa del Gruppo, durante questo periodo. Entrato nel Gruppo nel 1997, Duncan vanta una solida esperienza in finanza ed una profonda conoscenza delle sfide da affrontare. Il processo di selezione del nuovo Ceo di Renault S.A. è già ben avviato sotto la supervisione del comitato di Governance e Retribuzioni del Consiglio di Amministrazione. Renault Group pubblicherà i risultati semestrali il prossimo 31 luglio.

