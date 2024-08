Dws e Omers acquisiscono Grandi Stazioni Retail

agenzia

Il completamento della transazione previsto entro fine anno

MILANO, 06 AGO – Un fondo di investimento infrastrutturale gestito da Dws Group e Omers Infrastructure ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% di Grandi Stazioni Retail da Antin Infrastructure Partners, Icamap e Borletti Group. Il completamento della transazione è previsto entro la fine dell’anno. Grandi Stazioni Retail gestisce la totalità degli spazi commerciali e pubblicitari in 14 delle principali stazioni ferroviarie italiane e hub per il network ferroviario dall’alta velocità. Complessivamente ricevono oltre 800 milioni di presenze annuali e comprendono oltre 800 unità commerciali, per un totale di circa 190.000 metri quadrati di spazio e oltre 1.800 impianti pubblicitari.

